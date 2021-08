Omar Aziz transforma convocação de Ricardo Barros à CPI da Covid em convite

Da Redação

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), transformou a convocação do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), para comparecer à comissão em convite. O depoimento de Barros está marcado para ocorrer na quinta-feira, 12.

A solicitação de mudança foi feita pelo próprio líder do governo. "Agradeço a deferência do senador Aziz, presidente da CPI da pandemia por atender minha solicitação", disse Barros no Twitter, anexando o documento que propõe o convite.

Dentre as diferenças entre as classificações, no convite, o depoente é desobrigado a comparecer na comissão. Já para os convocados, a presença é obrigatória.

Há uma controvérsia no Congresso sobre a possibilidade de uma CPI no Senado convocar deputados federais, o que poderia ser questionado pela Câmara. Antes de Barros, a polêmica já levou a comissão a transformar a convocação do deputado Osmar Terra (MDB-RS) em convite.

Barros é acusado de atuar no favorecimento de contratos no Ministério da Saúde sob suspeitas. O parlamentar foi citado pelo deputado Luís Miranda (DEM-DF) como envolvido em suposto esquema de propina para a compra de vacinas contra a covid-19.

Nas últimas semanas, o líder do governo acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para comparecer à CPI. Conforme afirmou à época, ele estava sendo impedido de exercer sua ampla defesa por abuso de poder da comissão.