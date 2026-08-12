OAB de Minas diz que juiz que bebeu na audiência causa percepção de que 'a Justiça não é séria'

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas disse nesta quarta, 12, que a conduta do juiz Milton Lívio Lemos Salles - flagrado de bermuda, bebendo vinho e fumando durante audiência na segunda, 10 - "causa a percepção de que a Justiça não é séria". Salles vinha atuando como juiz auxiliar de Segundo Grau, lotado no 2.º Núcleo de Justiça 4.0 - Criminal Especializado em ações cíveis e de família.

Gustavo Chalfun avalia que o comprometimento da imagem institucional do Judiciário "assume proporções gravíssimas quando o desacato e a falta de decoro" partem de um magistrado titular com décadas de carreira, que atuava na Segunda Instância do Tribunal de Justiça mineiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Durante uma sessão oficial de julgamento por videoconferência, o magistrado estava com vestimenta inadequada ao exercício da função, fumando e ingerindo bebida alcoólica diretamente de uma garrafa de vinho, o que acarretou a interrupção e suspensão do ato jurisdicional", assinala o advogado.

Para Chalfun, "a tolerância com tais atitudes mina a confiança da sociedade na imparcialidade e na seriedade da Justiça". Ele invoca o capítulo das infrações disciplinares previstas na Lei Orgânica Nacional da Magistratura (Loman) e cobra "pronta atuação instauradora da Corregedoria-Geral".

O presidente da entidade máxima da Advocacia em Minas cobra "providências urgentes dos órgãos competentes". "As acusações precisam ser efetivamente apuradas." Nesta quarta, 12, a Corregedoria-Geral da Justiça estadual concluiu em algumas poucas horas a apuração, segundo a qual as denúncias de Salles são "genéricas", "sem provas".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Chalfun pediu o afastamento cautelar do magistrado e anunciou uma representação disciplinar com pedido de suspensão cautelar perante a Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais "contra a conduta funcional e ética de Milton Lívio Lemos Salles". A medida já foi adotada pelo tribunal e pelo corregedor nacional da Justiça, ministro Mauro Campbell, que afastaram o magistrado das funções e o proibiram de ingressar no fórum.

Os processos judiciais que estavam sob a relatoria de Salles serão redistribuídos.

"A OAB-MG reafirma seu papel institucional de agir com firmeza na defesa das prerrogativas da advocacia, provocar as instâncias competentes e contribuir para que situações dessa natureza sejam devidamente apuradas com vistas ao fortalecimento do Sistema de Justiça", finaliza nota da Ordem em Minas.