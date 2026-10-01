O que está em disputa no Brasil é entre democracia e barbárie, diz Alckmin

O vice-presidente Geraldo Alckmin disse nesta quinta-feira, 1º, que o que está em disputa nesta eleição no Brasil é uma briga entre democracia e barbárie. A declaração foi feita durante comício em São Paulo, ao lado do candidato ao governo de SP, Fernando Haddad (PT)

"O que está em disputa no Brasil é entre democracia e barbárie. Esse pessoal do Bolsonaro, perdendo a eleição, tentou dar um golpe de Estado, assassinar o presidente Lula, o Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo. Imaginem se tivessem ganho a eleição. A disputa entre democracia, quem acredita no povo, e a barbárie. Vamos conversar com os eleitores, virar voto nesses próximos três dias", disse.

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Alckmin saiu em defesa de Lula e afirmou que ele foi o único a dar ganho real para o salário mínimo. "O governo dos Bolsonaros passou quatro anos sem nenhum aumento no salário mínimo nem na renda dos trabalhadores do Brasil", afirmou. Ele citou também políticas do governo, como a reforma do Imposto de Renda, reforma tributária, além do programa pé de meia.

Estão presentes também as candidatas ao Senado por São Paulo alinhadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB).

O ministro da secretaria-geral da presidência da República do governo Lula, que está de licença, Guilherme Boulos, discursou durante a abertura do comício. Boulos acenou para a estratégia do governo para mirar nos indecisos e nos votos de idosos como forma de fazer Lula crescer nas pesquisas.