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O Podemos parabeniza Lula e deseja que seu governo tenha sabedoria, diz Renata Abreu

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A presidente nacional do Podemos e deputada federal por São Paulo, Renata Abreu, publicou uma nota em que parabeniza o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela reeleição no domingo, 25. Com 27 deputados federais e dois senadores, o Podemos é mais um partido que reconhece a vitória de Lula, num cenário em que o candidato Flávio Bolsonaro (PL) pede a anulação da eleição.

"O Brasil encerra mais um processo eleitoral marcado pela forte disputa e pela divisão de opiniões. O Podemos parabeniza o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e deseja que seu governo tenha sabedoria e responsabilidade para conduzir o País e governar para todos os brasileiros", diz a publicação.

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A presidente do partido prossegue: "O Podemos seguirá atuando com independência no Parlamento, colocando os interesses do Brasil e da população acima de qualquer disputa política. Nosso compromisso é construir soluções para os brasileiros". Ela conclui: "Independentemente de quem esteja no governo, o Brasil estará sempre em primeiro lugar".

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/VITÓRIA/PODEMOS/RECONHECIMENTO
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