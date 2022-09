O Brasil está decolando, está no rumo certo, é admirado por outros países

Gabriel Vasconcelos (via Agência Estado)

Em discurso nesta tarde no trio elétrico do pastor Silas Malafaia, em Copacabana, na zona sul do Rio, no que seria um evento para comemorar o bicentenário da Independência do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro adotou um tom de campanha em discurso e defendeu o seu governo, seu ministério e sua atuação durante a pandemia de Covid-19, que deixou mais de 600 mil mortos.

"Um governo que teve a coragem de escolher um grupo de ministros nunca visto na história do Brasil", afirmou. "Pessoas competentes, honradas, patriotas, que aceitaram a missão de me ajudar a colocar o Brasil no caminho certo. Quem poderia imaginar um homem como Tarcísio de Freitas na infraestrutura?, como Damares com as mulheres?, nomes que me ajudaram nos dois anos de pandemia. Lamentamos todas as mortes, mas, na economia, nosso governo deu o exemplo", afirmou.

"Somos referência para o mundo todo. Atendemos 68 milhões de pessoas com auxílio emergencial. Nosso povo estava condenado a passar fome. Atendemos aos mais humildes, os mais necessitados", disse o presidente.

"Temos inflação esse ano sim, mas muito menos do que na Europa e até mesmo nos EUA. Isso é trabalho, dedicação e honestidade acima de tudo. O Brasil está decolando. O Brasil está no rumo certo", acrescentou.

"Temos política externa inabalável. Fomos negociar com a Rússia por fertilizantes. Garantimos a segurança alimentar de um bilhão de pessoas ao redor do mundo."