Nunes se diz "otimista" e afasta influência do apagão nas eleições

O atual prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), chegou acompanhado do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e seu candidato a vice, Mello Araújo (PL), para votar na manhã deste domingo, 27. Ele afirma estar otimista para ganhar o pleito.

continua após publicidade

"Expectativa muito positiva. A expectativa é muito boa. A gente acompanhou nesses últimos dias, principalmente ontem, uma energia muito positiva da população. Estou muito otimista. Mas, lógico, vamos esperar o resultado, esperar as urnas consagrarem o novo prefeito e espero que seja o nosso projeto. Estou bastante otimista, não vou negar", afirma Nunes.

Tema principal na capital paulista nos últimos dias, o prefeito rechaçou que o apagão possa influenciar o resultado da votação deste segundo turno. "Acho que não terá influência. Se houver, será para o candidato do governo federal. A Enel é concessão, regulação e fiscalização do governo federal. Bastava um decreto do presidente da República para ocorrer uma intervenção ou caducidade do contrato."

continua após publicidade

Apesar de ter ficado com vantagem nas pesquisas durante todo o segundo turno, o prefeito não acredita que essa etapa do pleito foi mais fácil que o primeiro turno. "Não tem eleição fácil. Todas as eleições são difíceis. A gente sempre teve um posicionamento de muita tranquilidade e humildade".