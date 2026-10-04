Nunes Marques visita TSE e centro de monitoramento do Ministério da Justiça, na sede da PRF

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, visitou as dependências da Corte neste domingo de eleição, depois, seguiu para a sede da Policia Rodoviária Federal (PRF) para visitar o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN).

O órgão é vinculado ao Ministério da Justiça e conta com dois representantes das forças de segurança de cada uma das 27 Unidades da Federação. As equipes monitoram ocorrências registradas em seus respectivos territórios e na atualização das informações no centro nacional. Fazem parte do contingente policiais militares e civis, bombeiros militares e peritos.

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No planejamento das ações, foram classificados como riscos casos de desinformação, compra de votos, transporte irregular de eleitores, aglomerações nos locais de votação, violência política e grandes eventos de massa. Entre os riscos classificados como de grau baixo estão eventos violentos, incidentes tecnológicos, questões logísticas e eventos relacionados a fenômenos da natureza.