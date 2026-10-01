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Nunes Marques rebate críticas sobre lentidão no andamento de processos no TSE

Escrito por Lóren Souza (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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No discurso proferido ao fim da sessão desta quinat-feira, 1°, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques rebateu críticas sobre o andamento dos processos na Corte e afirmou que há "agilidade" na condução das ações. Ele destaca a celeridade em casos relacionados à propaganda eleitoral.

"Temos enfrentado um volume muito expressivo de demandas, muitas delas urgentes. Os ministros têm respondido com enorme dedicação, proferindo as decisões com rapidez e permitindo que os processos tenham andamento que este momento exige", declarou.

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Nunes Marques destacou ainda que o colegiado analisou e referendou mais de 200 representações e que outras 100 ainda seriam apreciadas até o fim da próxima sexta-feira, 2. Segundo ele, os números demonstram esforço para dar "respostas rápidas a questões urgentes."

Ainda no dia de hoje, a Corte Eleitoral foi criticada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, que afirmou a existência de "centenas de decisões monocráticas não apreciadas em julgamento colegiado, situação que - felizmente - parece estar sendo superada".

A declaração de Dino foi dada em decisão que encerrou ação sobre publicação de Antonio Tabet sobre Nossa Senhora Aparecida, após o colegiado do TSE rever decisão.

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