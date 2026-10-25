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Nunes Marques diz não ter registro de votação em cédula de papel em nenhuma seção até o momento

Escrito por Mateus Maia, Lavínia Kaucz e Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, afirmou neste domingo, 25 que, até o momento, não há registro de votação em cédula de papel e houve 138 ocorrências de crime eleitoral.

"Até o momento não temos registro de votação em cédula de papel em nenhuma sessão eleitoral. A qualidade do equipamento, que evolui a cada pleito, tem mantido o voto em papel apenas com o registro histórico. Foram substituídas 900 urnas, que correspondem apenas a 0,18% do total de 499.248 urnas", afirmou.

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Ele concede entrevista coletiva ao lado dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Sobre as ocorrências, ele afirmou que o volume é baixo. Com 40 casos de tentativa de violação de direito do voto, 19 de propaganda irregular, 16 de boca de urna e três casos de compra de votos.

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ELEIÇÕES 2026/2º TURNO/VOTAÇÃO/CÉDULA/NUNES MARQUES
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