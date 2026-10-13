Nunes Marques determina reexibição da propaganda de Flávio Bolsonaro após problema técnico

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, determinou a reexibição integral da propaganda eleitoral do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) após problema técnico na transmissão do programa eleitoral na tarde da última segunda-feira, 12. A propaganda de Flávio foi transmitida sem som no horário eleitoral gratuito exibido a partir das 13h. A decisão atende a pedido do PL

A nova exibição deverá ser feita na tarde desta quarta-feira, 14, após o horário reservado à propaganda eleitoral gratuita. Nunes Marques considerou que a resolução eleitoral prevê a reexibição da propaganda quando houver problemas técnicos de responsabilidade das emissoras e destacou que a medida é necessária para preservar a isonomia na disputa.

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Em nota divulgada na manhã desta terça-feira, 13, o TSE informou que a falha ocorreu devido a um problema técnico no pool de mídias. A estrutura é a responsável por centralizar o recebimento dos materiais da propaganda eleitoral gratuita.

Segundo a nota, os áudios das propagandas para o cargo de presidente da República "não foram carregados", mas houve tempo hábil para a correção do problema antes da segunda propaganda, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).