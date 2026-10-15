Nunes Marques determina reativação do canal 'Exército do Lula'

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, determinou a reativação do canal "Exército do Lula" no WhatsApp. A iniciativa de mobilização de eleitores pela internet é capitaneada pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) e estava suspensa por decisão da própria Corte.

Na terça-feira, 13, o próprio Nunes Marques já havia permitido que o canal retornasse ao ar desde que fosse registrado junto à Justiça Eleitoral como meio de comunicação oficial da campanha do presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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A exigência foi cumprida, mas ainda seria necessário aguardar prazo de 48 horas até a retomada do canal.

Em decisão na quarta-feira, 14, Nunes Marques determinou ao Facebook, que é dono do WhatsApp, que promova o "restabelecimento integral do funcionamento do referido canal, inclusive quanto à possibilidade de novas publicações e de ingresso de seguidores".

A coligação petista havia pedido mais cedo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o canal de WhatsApp "Tropa do Flávio" fosse suspenso por 48 horas, ou pelo mesmo período que o canal "Exército o Lula" ficasse fora do ar.

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A campanha de Lula alegava que era preciso conferir o mesmo tratamento aos dois canais para proteger a isonomia e paridade de armas no processo eleitoral.