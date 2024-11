Nunes critica Boulos por sabatina com Marçal: "Enterrou sua dignidade"

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Luccas Lucena, especial para Broadcast Político (via Agência Estado)

O atual prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), criticou a sabatina de Guilherme Boulos (PSOL) com Pablo Marçal, ocorrida na sexta-feira, 25. A declaração foi dada após ele votar na amanhã deste domingo, 27.

Ele relembrou a fala do candidato do PSOL sobre sua filha ter chorado após o candidato do PRTB ter insinuado que ele usaria drogas. "Fico imaginando como que ele vai olhar para a filha dele, que ele disse que havia chorado porque Marçal chamou ele de usuário de cocaína e fez laudo falso contra ele. Acho que fica essa mensagem: a gente precisa, em qualquer situação, na vitória ou na derrota, ficar em pé, e não de joelhos", disse o prefeito.

Além disso, ele ironizou um trecho da sabatina, onde Marçal afirmou que não votaria em Boulos. "A declaração que ficou marcada foi que Pablo Marçal não votaria nele Boulos de jeito nenhum. Não sei qual foi o intuito. Acho que foi o botão de desespero que bateu. Então, ele estava a fim de fazer qualquer tipo de coisa, inclusive, enterrar sua dignidade", alfinetou Nunes.