Novo exame de Lula é estável e ele pode trabalhar em Brasília

O novo exame de imagem da cabeça do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, realizado na manhã desta sexta-feira, 25, teve resultado estável e ele está apto para trabalhar em Brasília. A informação é de boletim médico divulgado pela unidade do hospital Sírio-Libanês na capital federal.

"O exame está estável em relação aos anteriores. Está apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília. Uma nova avaliação ocorrerá em cinco dias. Ele permanece sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e da Dra. Ana Helena Germoglio", afirma o texto.

Lula passa por acompanhamento médico por causa de um acidente doméstico sofrido no último sábado, dia 19. O petista caiu no banheiro e levou uma pancada na cabeça. Isso o fez cancelar a participação na cúpula do Brics, na Rússia.

O chefe do governo também passou os últimos dias com uma agenda de trabalho menos intensa, despachando do Palácio da Alvorada. Ele participa nesta sexta-feira da solenidade de anúncio do novo acordo sobre a tragédia de Mariana. Será sua primeira atividade no Palácio do Planalto depois do acidente.