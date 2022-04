Da Redação

Nova pesquisa mostra Ratinho Junior com 53% das intenções de voto

Uma sondagem divulgada nesta terça-feira (5) pelo instituto IRG Pesqisa mostra amplo favoritismo do governador Ratinho Junior (PSD), pré-candidato à reeleição, na disputa de 2 de outubro no Paraná. Ele aparece em primeiro lugar nos dois cenários simulados com mais de 50% das intenções de voto. Já na eleição presidencial, o levantamento aponta empate técnico no Estado entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No primeiro cenário da pesquisa estimulada, Ratinho Junior tem 53% das intenções de voto, seguido de Roberto Requião (PT), com 21,5%; Flavio Arns (Podemos), com 8,6%; Cesar Silvestri Filho (PSDB), com 2,9%; e a Professora Angela Machado (PSOL), 1,6%. Neste cenário, 8,3% dos entrevistados disseram que não vão votar em nenhum dos candidatos e 4,1% afirmaram que não sabem ou não responderam.

Em um segundo cenário, sem considerar Arns e Angela na disputa, Ratinho Junior ocupa o primeiro lugar com 57,3% das intenções de votos, seguido de Requião (23,7%) e Cesar Silvestri Filho (5,8%). Neste cenário, 10,6% disseram que não votariam em nenhuma das opções e 2,6% não sabem em que votar ou não responderam.

O Instituto IRG Pesquisa também conferiu as intenções de votos em um eventual segundo turno no Paraná. No primeiro cenário, Ratinho surge com 61,6% das intenções de votos contra 25% de Requião. Outros 10,6% disseram que não votariam em nenhum dos dois candidatos e 2,7% não sabem ou não responderam.

No segundo cenário, Ratinho Junior tem 66,4% das intenções de votos contra 12,7% de Cesar Silvestri Filho. Neste caso, 17,1% não votariam em nenhum deles e 3,9% declararam que não sabem em quem votar ou não responderam.

Disputa nacional

A pesquisa também questionou os eleitores do Estado sobre a disputa presidencial. Bolsonaro e Lula aparecem tecnicamente empatados no Paraná - a margem de erro de 2,5% para mais ou para menos. O atual presidente tem 36,1% das intenções de votos e Lula, 35,2%.

O ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil) é o terceiro com 12,8% das intenções de votos, Ciro Gomes (PDT) vem na sequência com 4%, João Doria (PSDB) com 1,5%, Simone Tebet (MDB) com 0,6%, André Janones (Avante) com 0,5% e Alessandro Vieira (Cidadania) com 0,2%. De acordo com a sondagem, 5,6% dos eleitores consultados não votariam em nenhum dos candidatos e 3,6% não sabem ou não responderam.

Registro

A sondagem da IRG Pesquisa ouviu 1,5 mil eleitores por telefone entre 31 de março e 3 de abril. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com os números PR-09298/2022 e BR-01036/2022. A sondagem tem grau de confiança correspondente a 95% para uma margem estimada de erro de 2,5 pontos porcentuais.