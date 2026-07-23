Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

'Nosso apoio é incondicional', diz Kassab após Tarcísio avaliar não ir à convenção do PSD

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 21:52:00 Editado em 23.07.2026, 22:00:41
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que o apoio de seu partido ao governador Tarcísio de Freitas "é incondicional". A declaração foi dada após o governador avaliar não ir à convenção da sigla que vai referendar o apoio à sua candidatura à reeleição. Como revelou o Estadão, Tarcísio ficou incomodado com uma montagem publicada por Kassab na qual o governador aparece junto com Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência da República. Tarcísio é aliado de Flávio Bolsonaro (PL), que concorre com Caiado e que tem sofrido com críticas do ex-governador de Goiás. Kassab é pré-candidato a vice do nome do PSD.

"Erram os que insistem em ignorar que nosso apoio ao governador @tarcisiogdf é incondicional. Sua presença em nossa Convenção nos honrará. Sua eventual ausência não nos afastará da caminhada à sua reeleição e será compreendida sem melindres", disse Kassab nas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Estopim para a avaliação de Tarcísio de não ir à convenção, a montagem em que ele aparece ao lado de Caiado e Kassab, segundo integrantes do entorno do governador, coloca Tarcísio em uma saia-justa ao associá-lo a um adversário direto de Flávio. Além disso, pode acabar induzindo o eleitor ao erro ao sugerir um alinhamento entre Caiado e o governador paulista.

As convenções nacional e estadual do PSD estão marcadas para o próximo domingo, 26, em São Paulo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Ausência convenção eleições 2026 kassab PSD Tarcísio
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV