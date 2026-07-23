'Nosso apoio é incondicional', diz Kassab após Tarcísio avaliar não ir à convenção do PSD

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que o apoio de seu partido ao governador Tarcísio de Freitas "é incondicional". A declaração foi dada após o governador avaliar não ir à convenção da sigla que vai referendar o apoio à sua candidatura à reeleição. Como revelou o Estadão, Tarcísio ficou incomodado com uma montagem publicada por Kassab na qual o governador aparece junto com Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência da República. Tarcísio é aliado de Flávio Bolsonaro (PL), que concorre com Caiado e que tem sofrido com críticas do ex-governador de Goiás. Kassab é pré-candidato a vice do nome do PSD.

"Erram os que insistem em ignorar que nosso apoio ao governador @tarcisiogdf é incondicional. Sua presença em nossa Convenção nos honrará. Sua eventual ausência não nos afastará da caminhada à sua reeleição e será compreendida sem melindres", disse Kassab nas redes sociais.

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Estopim para a avaliação de Tarcísio de não ir à convenção, a montagem em que ele aparece ao lado de Caiado e Kassab, segundo integrantes do entorno do governador, coloca Tarcísio em uma saia-justa ao associá-lo a um adversário direto de Flávio. Além disso, pode acabar induzindo o eleitor ao erro ao sugerir um alinhamento entre Caiado e o governador paulista.

As convenções nacional e estadual do PSD estão marcadas para o próximo domingo, 26, em São Paulo.