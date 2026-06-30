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'Noite das astronautas': Michelle Bolsonaro reposta vídeo com relato de festa de Vorcaro

Escrito por Guilherme Matos (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 09:07:00 Editado em 30.06.2026, 09:18:02
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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou nesta segunda-feira, 29, um relato do ex-governador Anthony Garotinho sobre a "noite das astronautas" - suposta festa sexual organizada por Daniel Vorcaro. A divulgação ocorreu em meio à crise com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), cuja proximidade com o banqueiro preso se tornou uma das principais fraquezas da campanha do pré-candidato à Presidência.

O vídeo compartilhado por Michelle mostra a influenciadora Juliana Moreira Leite reagindo a um corte do podcast "Pode, Garotinho?". Nas imagens, o ex-governador afirma que recebeu um material (ainda não divulgado e cuja autenticidade ele próprio diz não ter verificado) mostrando uma festa organizada por Daniel Vorcaro.

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Segundo o ex-governador, na "noite das astronautas", mulheres estrangeiras ficavam nuas e usavam um capacete espacial. Deputados, governadores, secretários e senadores escolhiam as acompanhantes ao levantar a viseira do equipamento, afirma Garotinho. "Homens que defendem a família", estariam entre os participantes.

Ele afirma que as mulheres eram estrangeiras - "muito altas e muito brancas, parecem ucranianas ou russas" - e teriam sido contratadas justamente para não entender o português. "As mulheres não sabiam o que os homens estavam falando e nem podiam saber", disse.

Michelle costuma usar trechos bíblicos para mandar recados em sua rede social. Na semana passada, em meio à disputa com Flávio, ela publicou um trecho do Livro de Salmos: "A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá."

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Nesta segunda, pouco antes de publicar o vídeo, compartilhou outro trecho do velho testamento: "Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação". A citação é uma resposta ao questionamento "quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo", retirado do livro de Salmos.

O autor das declarações sobre a festa, Anthony Garotinho, é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro e teve a condenação anulada pelo STF em março. A Segunda Turma do tribunal manteve decisão do ministro Cristiano Zanin, que identificou falha na cadeia de custódia das provas centrais da Operação Chequinho. A investigação apontava para o uso do programa social Cheque Cidadão para obtenção de apoio eleitoral. Garotinho havia sido condenado a 13 anos e nove meses de prisão. Com a anulação, recuperou os direitos políticos e agora retornou ao pleito.

A relação entre Michelle e Flávio Bolsonaro passou por uma ruptura na semana passada. Ela acusou o pré-candidato de ter a humilhado, maltratado e desrespeitado. As declarações da ex-primeira-dama abriram uma crise na campanha.

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