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No RS, Juliana Brizola empata com Zucco no 2º turno, aponta pesquisa Genial/Quaest

Escrito por Juliano Galisi (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 07:40:00 Editado em 30.07.2026, 07:49:07
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Pesquisa Genial/Quaest sobre o cenário eleitoral do Rio Grande do Sul divulgada nesta quinta-feira, 30, aponta que a deputada estadual Juliana Brizola (PDT) e o deputado federal Zucco (PL) estão em empate técnico na disputa pelo governo estadual. Em um eventual segundo turno entre os dois, Juliana registrou 35% de intenções de voto, e Zucco, 31%. Os indecisos são 21%, e 13% votariam branco ou nulo. Os índices apontam para um empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa, de três pontos porcentuais.

Juliana e Zucco também empatam tecnicamente no cenário de primeiro turno. Juliana registrou 24% de menções no cenário estimulado, e Zucco, 22%. Gabriel Souza (MDB) tem 6%, seguido por Marcelo Maranata (PSDB), com 3%. Cesar Pontes (PCO) e Rejane Oliveira (PSTU) tem 1% cada, e Priscila Voigt (UP) não pontuou. Os indecisos são 31%, e 12% afirmam que votarão branco ou nulo.

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Senado

Segundo o levantamento, há uma disputa embolada pelas duas vagas ao Senado. Manuela d'Ávila (PSOL) lidera o levantamento, com 12% das menções, mas está em empate técnico dentro da margem de erro com outros quatro nomes, como Germano Rigotto (MDB) e Paulo Pimenta (PT), com 9% cada, Marcel van Hattem (Novo), com 7%, e Ubiratan Sanderson (PL), com 6%. Entre Manuela e Sanderson, o empate técnico ocorre no limite da margem de erro.

A Genial/Quaest fez 1.104 entrevistas a domicílio com eleitores do Rio Grande do Sul entre os dias 24 e 28 de julho. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RS-04790/2026.

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ELEIÇÕES 2026/RS/PESQUISA/GENIAL/QUAEST
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