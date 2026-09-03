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No RS, Caiado (PSD) faz campanha com Gabriel Souza (MDB) na Expointer

Escrito por Maria Magnabosco, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) fará campanha no Rio Grande do Sul neste sábado, 5, ao lado do candidato ao governo Gabriel Souza (MDB) e de seu vice, Ernani Polo (PSD). Os compromissos serão concentrados na Expointer, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A passagem de Caiado pelo Estado ocorre em apoio à candidatura de Gabriel. O PSD integra a coligação Nosso Rio Grande Não Para, encabeçada pelo emedebista, e indicou Ernani Polo como candidato a vice-governador. Os candidatos ao Senado Germano Rigotto (MDB) e Frederico Antunes (PP) também acompanharão o presidenciável durante a visita.

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A agenda começa às 10h30, com reunião na Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs). Às 11h30, Caiado visita o Pavilhão da Agricultura Familiar.

Às 13h, o candidato participa de almoço na Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul). Na sequência, às 14h15, concede entrevista coletiva no local.

Às 15h, Caiado, Gabriel e os demais candidatos visitam a área de máquinas agrícolas da Expointer. O último compromisso está previsto para as 16h, na Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), onde acompanham a final do Freio de Ouro e a entrega da premiação.

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Quarto presidenciável na Expointer

Caiado será o quarto candidato à Presidência a visitar a Expointer durante a campanha eleitoral deste ano. O candidato Romeu Zema (Novo) esteve na feira no último domingo, 30, enquanto Augusto Cury (Avante) cumpriu agenda no local na terça-feira, 1º.

Na quarta-feira, 2, foi a vez do candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, visitar a feira acompanhado de aliados no Estado, entre eles o candidato ao governo Luciano Zucco (PL).

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, não irá a Expointer, mas tem visita prevista ao Estado na próxima sexta-feira, 11, quando fará comício às 17h no Largo Glênio Peres, no centro de Porto Alegre.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/CAIADO/EXPOINTER/CAMPANHA
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