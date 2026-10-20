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No RN, Allyson tem 45% e Cadu de Lula, 42% no 2º turno, mostra pesquisa Real Time Big Data

Escrito por Rayllanna Cardoso, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ex-prefeito de Mossoró Allyson Bezerra (União Brasil) tem 45% das intenções de voto, enquanto o ex-secretário estadual da Fazenda Cadu de Lula (PT) registra 42% no segundo turno da eleição para o governo do Rio Grande do Norte, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20.

Os candidatos estão tecnicamente empatados, considerada a margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

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Na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, votos brancos e nulos somam 9%. Outros 4% não sabem ou não responderam. Considerados apenas os votos válidos, que excluem essas respostas, Allyson aparece com 52%, contra 48% de Cadu.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados previamente, Allyson marca 43%, ante 41% de Cadu.

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Allyson recebeu oficialmente 733.809 votos, equivalentes a 36,94% dos válidos. Cadu obteve 718.300 votos, ou 36,16%. A diferença entre os candidatos foi de 15.509 votos, correspondente a 0,78 ponto porcentual, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.

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O Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 15 e 19 de outubro. O nível de confiança é de 95%, e o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número RN-02651/2026.

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ELEIÇÕES 2026/RN/GOVERNO/PESQUISA/REAL TIME BIG DATA
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