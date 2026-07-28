No RJ, Flávio Bolsonaro e Lula estão empatados tecnicamente nos 2 turnos, diz RealTime/Big Data
Pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta terça-feira, 28, sobre a corrida presidencial no Estado do Rio de Janeiro mostra um cenário de empate técnico, no primeiro turno, entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Flávio aparece numericamente à frente, com 39% das intenções de voto, contra 37% de Lula.
No cenário de segundo turno, a situação também é de empate técnico, levando em conta a margem de erro da mostra de 2 pp. Flávio Bolsonaro também aparece numericamente à frente com 46% das intenções de voto, contra 42% de Lula.
Os outros concorrentes, no cenário de primeiro turno, aparecem da seguinte maneira:
- Renan Santos (Missão) 7%
- Ronaldo Caiado (PSD) 4%
- Romeu Zema (Novo) 3%
- Cabo Daciolo (Mobiliza) 1%
- Escritor Augusto Cury (Avante) 1%
- Nulo/Branco 4%
- Não sabe ou não respondeu: 3%
No quesito rejeição, Flávio Bolsonaro e Lula seguem na liderança com 49% cada um. Caiado tem 31%, Zema 29% e Renan Santos 26%.
No Estado do Rio de Janeiro, o trabalho do presidente Lula é desaprovado por 53% dos entrevistados e aprovado por 43%.
A pesquisa está registrada sob protocolo BR-06074/2026, foi feita com dois mil eleitores do Estado do Rio de Janeiro, entre os dias 23 a 27 de julho, tem margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.