Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

No RJ, Flávio Bolsonaro e Lula estão empatados tecnicamente nos 2 turnos, diz RealTime/Big Data

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 08:30:00 Editado em 28.07.2026, 08:43:17
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta terça-feira, 28, sobre a corrida presidencial no Estado do Rio de Janeiro mostra um cenário de empate técnico, no primeiro turno, entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Flávio aparece numericamente à frente, com 39% das intenções de voto, contra 37% de Lula.

No cenário de segundo turno, a situação também é de empate técnico, levando em conta a margem de erro da mostra de 2 pp. Flávio Bolsonaro também aparece numericamente à frente com 46% das intenções de voto, contra 42% de Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os outros concorrentes, no cenário de primeiro turno, aparecem da seguinte maneira:

- Renan Santos (Missão) 7%

- Ronaldo Caiado (PSD) 4%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Romeu Zema (Novo) 3%

- Cabo Daciolo (Mobiliza) 1%

- Escritor Augusto Cury (Avante) 1%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Nulo/Branco 4%

- Não sabe ou não respondeu: 3%

No quesito rejeição, Flávio Bolsonaro e Lula seguem na liderança com 49% cada um. Caiado tem 31%, Zema 29% e Renan Santos 26%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Estado do Rio de Janeiro, o trabalho do presidente Lula é desaprovado por 53% dos entrevistados e aprovado por 43%.

A pesquisa está registrada sob protocolo BR-06074/2026, foi feita com dois mil eleitores do Estado do Rio de Janeiro, entre os dias 23 a 27 de julho, tem margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/REALTIME/BIG DATA/RJ
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV