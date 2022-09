No RJ, Bolsonaro tem 39% e Lula conta com 37%, afirma Genial/Quaest

Giordanna Neves e Matheus de Souza (via Agência Estado)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera numericamente a disputa pelo eleitorado do Estado do Rio de Janeiro com 39%, uma oscilação de um ponto porcentual para baixo se comparado ao levantamento anterior, do dia 15 de setembro. O dado é da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (26). O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em segundo lugar com 37%, uma oscilação de um ponto para cima. A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos porcentuais.

Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar com 7%. Simone Tebet (MDB) vem em seguida com 4%. Soraya Thronicke tem 2% e Luiz Felipe dÁvila 1%. Os outros candidatos não pontuaram. Brancos, nulos e não pretendem votar são 7%. Indecisos, 3%.

Segundo turno

No segundo turno, Bolsonaro também lidera numericamente com 44% ante 43% do Lula. Ambos oscilaram um ponto porcentual para baixo se comparado ao levantamento anterior.

A pesquisa ouviu 1.500 eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 22 a 25 de setembro. A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada sob os números RJ-06442/2022 e BR-01966/2022.