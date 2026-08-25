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No Rio Flávio Bolsonaro tem 31% e Lula, 29%, e estão empatados na margem de erro, aponta Quaest

Escrito por Maria Magnabosco, especial para a AE, e Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, estão tecnicamente empatados na disputa pela Presidência da República entre os eleitores do Rio de Janeiro, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 25. Flávio tem 31% das intenções de voto, ante 29% de Lula. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) aparecem com 2% cada, enquanto Augusto Cury (Avante) e Samara Martins (UP) têm 1% cada. Hertz Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO), Wilson Grassi (Democrata) e Clariana Barão (DC) registram 0%. Os indecisos somam 16%, enquanto 16% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

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A pesquisa Quaest foi encomendada pela Globo e ouviu 1.302 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número RJ-08748/2026.

Cenário com Pablo Marçal

Em um segundo cenário testado pela Quaest, que inclui Pablo Marçal (PRTB), Flávio Bolsonaro tem 33% das intenções de voto e Lula, 31%. Os dois permanecem tecnicamente empatados dentro da margem de erro.

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Renan Santos tem 2%, enquanto Marçal, Ronaldo Caiado, Augusto Cury e Romeu Zema registram 1% cada. Edmilson Costa, Samara Martins, Rui Costa Pimenta, Wilson Grassi, Clariana Barão e Hertz Dias aparecem com 0%. Os indecisos somam 16%, enquanto 14% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

Marçal registrou candidatura à Presidência apesar de estar inelegível. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda deverá decidir se ele poderá concorrer nas eleições deste ano.

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ELEIÇÕES 2026/RJ/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/QUAEST
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