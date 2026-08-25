No PR, Moro critica privatização da Copel e diz não se comprometer em privatizar a Sanepar

O candidato do PL ao governo do Paraná, Sergio Moro, criticou a forma como a privatização da Copel foi conduzida durante a gestão do governador Ratinho Junior (PSD) e afirmou que o serviço prestado pela companhia perdeu eficiência. As declarações foram dadas em sabatina à Rede Paraná nesta segunda-feira, 24.

"A privatização serve para ter um serviço mais eficiente. O serviço que a Copel hoje presta aos paranaenses não é mais eficiente", afirmou. Segundo Moro, aumentaram as quedas de energia e o tempo para restabelecimento do serviço.

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Moro disse que respeitará os contratos firmados na privatização, mas afirmou que, caso eleito, pretende cobrar melhorias. O candidato também citou audiência pública realizada no Senado para discutir a qualidade dos serviços da companhia.

A Copel foi privatizada em agosto de 2023, durante o segundo mandato de Ratinho Junior, por meio de uma oferta de ações que reduziu a participação do governo paranaense e transformou a empresa em uma companhia de capital disperso, sem acionista controlador. O Estado manteve uma ação especial, a golden share, que garante poder de veto em determinadas decisões estratégicas.

Na mesma entrevista, Moro afirmou que não assume compromisso de privatizar a Sanepar e defendeu um "choque de eficiência" na companhia, com aplicação da Lei das Estatais na escolha de diretores e conselheiros.

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"Não existe nenhum compromisso com privatização em relação à Sanepar, mas o choque de gestão é necessário", afirmou. Moro também criticou o reajuste das tarifas da companhia e disse que eventuais discussões futuras sobre privatização dependeriam de estudos.