Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

No PR, Moro critica privatização da Copel e diz não se comprometer em privatizar a Sanepar

Escrito por Maria Magnabosco, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O candidato do PL ao governo do Paraná, Sergio Moro, criticou a forma como a privatização da Copel foi conduzida durante a gestão do governador Ratinho Junior (PSD) e afirmou que o serviço prestado pela companhia perdeu eficiência. As declarações foram dadas em sabatina à Rede Paraná nesta segunda-feira, 24.

"A privatização serve para ter um serviço mais eficiente. O serviço que a Copel hoje presta aos paranaenses não é mais eficiente", afirmou. Segundo Moro, aumentaram as quedas de energia e o tempo para restabelecimento do serviço.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Moro disse que respeitará os contratos firmados na privatização, mas afirmou que, caso eleito, pretende cobrar melhorias. O candidato também citou audiência pública realizada no Senado para discutir a qualidade dos serviços da companhia.

A Copel foi privatizada em agosto de 2023, durante o segundo mandato de Ratinho Junior, por meio de uma oferta de ações que reduziu a participação do governo paranaense e transformou a empresa em uma companhia de capital disperso, sem acionista controlador. O Estado manteve uma ação especial, a golden share, que garante poder de veto em determinadas decisões estratégicas.

Na mesma entrevista, Moro afirmou que não assume compromisso de privatizar a Sanepar e defendeu um "choque de eficiência" na companhia, com aplicação da Lei das Estatais na escolha de diretores e conselheiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Não existe nenhum compromisso com privatização em relação à Sanepar, mas o choque de gestão é necessário", afirmou. Moro também criticou o reajuste das tarifas da companhia e disse que eventuais discussões futuras sobre privatização dependeriam de estudos.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PR/SÉRGIO MORO/PRIVATIZAÇÃO/COPEL
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV