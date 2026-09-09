No Piauí, Lula visita obras de revitalização e modernização do VLT de Teresina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou nesta quarta-feira, 9, a capital do Piauí para visitar obras e modernização do VLT de Teresina. A agenda foi curta e o presidente não fez discurso.

O ministro das Cidades, Vladimir Lima, e o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), fizeram falas rápidas. Fonteles destacou os investimentos de transporte no Estado e a aliança com o governo federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Lula e Fonteles, que também é candidato à reeleição, vão participar de um comício ainda nesta noite em Teresina. É previsto que o presidente faça um discurso em tom de campanha na capital piauiense.