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No Pará, Hana Ghassan tem 44% e Dr. Daniel tem 37%, mostra Real Time Big Data

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A governadora do Pará, Hana Ghassan (MDB), lidera a disputa pelo governo do Estado com 44% das intenções de voto, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28. Dr. Daniel (Podemos) aparece com 37%, e Araceli (PSOL), com 2%.

Ruth Reis (Democrata), Well Macedo (PSTU) e Gal Leite (UP), somados, registram 1%. Votos nulos ou brancos são 7%, e 9% não sabem ou não responderam.

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A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Considerando apenas os votos válidos, Hana tem 52% e Dr. Daniel, 44%. Araceli aparece com 3%, e os demais candidatos, somados, registram 1%.

Espontânea

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Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Hana registra 26%, Dr. Daniel, 21%, e Araceli, 1%.

Outros nomes somam 3%, votos nulos ou brancos são 7%, e 42% não sabem ou não responderam.

Segundo turno

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Em uma eventual disputa de segundo turno, Hana aparece com 45%, ante 37% de Dr. Daniel. Nulos ou brancos somam 8%, e 10% não sabem ou não responderam.

Considerando apenas os votos válidos, Hana tem 55% e Dr. Daniel, 45%.

Rejeição

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Na rejeição múltipla, Dr. Daniel registra 43%, seguido por Araceli, com 38%, e Hana, com 36%. Ruth Reis e Well Macedo têm 19% cada, e Gal Leite, 18%. Outros 2% afirmam que poderiam votar em todos, e 2% não sabem ou não responderam.

O levantamento também mediu a avaliação da gestão de Hana Ghassan. A governadora é aprovada por 67% dos entrevistados e desaprovada por 29%; 4% não sabem ou não responderam.

O trabalho da governadora é considerado ótimo ou bom por 45%, regular por 34% e ruim ou péssimo por 20%; 1% não sabe ou não respondeu.

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Senado

Na disputa pelas duas vagas do Pará no Senado, Helder Barbalho (MDB) lidera o levantamento consolidado dos primeiro e segundo votos, com 36%. Delegado Éder Mauro (PL) e Chicão (União Brasil) aparecem com 16% cada. Zequinha Marinho (Podemos) tem 13%, e Celso Sabino (PDT), 10%.

Livia Noronha (Solidariedade) registra 3%. Conti (PSOL) e Gizelle Freitas (PSOL) aparecem com 1% cada. Breno Guimarães (Mobiliza), Coronel Jonildo (DC), Edlaine Rodrigues (Democrata) e Fernanda Lopes (UP) não pontuam no consolidado.

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Nulos ou brancos são 2%, e 3% não sabem ou não responderam. Os porcentuais correspondem ao consolidado dos primeiro e segundo votos, reduzidos para uma base de 100%.

Presidência

Na disputa pela Presidência da República entre os eleitores paraenses, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 45% das intenções de voto, ante 36% de Flávio Bolsonaro (PL). Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) aparecem com 4% cada, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) têm 1% cada.

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Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Leonardo Avalanche (PRTB), somados, registram 1%. Nulos ou brancos são 6%, e 2% não sabem ou não responderam.

Considerando apenas os votos válidos, Lula tem 49% e Flávio Bolsonaro, 39%. Cury registra 5%, Renan, 4%, Caiado e Zema aparecem com 1% cada, e os demais candidatos, somados, também têm 1%.

Na pesquisa espontânea, Lula registra 35%, ante 25% de Flávio. Cury aparece com 2%, Renan, com 3%, e Caiado, com 1%. Outros nomes somam 1%, votos nulos ou brancos são 10%, e 27% não sabem ou não responderam.

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Em uma eventual disputa de segundo turno, Lula aparece com 44%, contra 38% de Flávio Bolsonaro. Nulos ou brancos são 9%, e 9% não sabem ou não responderam. Considerando apenas os votos válidos, Lula tem 54% e Flávio, 46%.

Na rejeição múltipla, Flávio registra 48% e Lula, 45%. Renan tem 39%; Zema e Cury, 27% cada; Leonardo Avalanche e Caiado, 26% cada; Rui Costa Pimenta, 22%; Edmilson Costa, 21%; Hertz Dias, 20%; e Wilson Grassi, Samara e Clariana Barão, 18% cada. Outros 2% dizem que poderiam votar em todos, e 1% não sabe ou não respondeu.

A pesquisa mostra ainda que 50% dos eleitores paraenses aprovam o trabalho de Lula, enquanto 47% desaprovam e 3% não sabem ou não responderam. A gestão é avaliada como ótima ou boa por 42%, ruim ou péssima por 33% e regular por 22%; 3% não sabem ou não responderam.

A amostra foi distribuída por diferentes regiões do Pará: 31% dos entrevistados são da região Metropolitana/Nordeste/Marajó, 17% de Belém, 16% do Sudeste, em Carajás e Araguaia, 15% de Tocantins e Lago Tucuruí, 12% do Baixo Amazonas e Tapajós e 9% do Xingu e Rio Capim.

O Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores do Pará entre os dias 23 e 26 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa estadual está registrada sob o número PA-09993/2026, e a presidencial, sob o número BR-00891/2026.

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ELEIÇÕES 2026/PARÁ/GOVERNO/PESQUISA/REAL TIME BIG DATA
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