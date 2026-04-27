No Pará, Daniel Santos e Hana Ghassan estão em empate técnico, aponta Genial/Quaest

Levantamento da Genial/Quaest sobre o cenário eleitoral no Pará aponta um empate técnico entre Daniel Santos (Podemos) e Hana Ghassan (MDB) na disputa pelo governo do Estado.

O ex-prefeito de Ananindeua e a governadora empatam dentro da margem de erro da pesquisa, de três pontos porcentuais, quanto nas simulações de primeiro turno quanto no cenário de segundo turno.

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Na pesquisa estimulada com todos os pré-candidatos ao governo, Santos tem 22%, seguido por Hana, com 19%. Apesar da vantagem numérica do ex-prefeito, eles estão em empate técnico dentro da margem de erro. Mário Couto, do DC, registra 11% de menções, seguido por Cleber Rabelo, do PSTU, com 3%, e Araceli Lemos, do PSOL, com 2%. São 30% os indecisos, e 13% pretendem votar branco ou nulo.

Em um cenário sem a presença de Mário Couto, Santos vai a 24% e Hana, a 22%;. Cleber Rabelo passa a registrar 5%, e Araceli, 3%. São 33% os indecisos e 13% votariam branco ou nulo.

Em uma simulação de segundo turno entre Daniel Santos e Hana Ghassan, o ex-prefeito registra 34% de preferência, enquanto a governadora tem 29%. Os índices apontam para um empate técnico dentro da margem de erro. São 25% os indecisos, e 12% votariam branco ou nulo.

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A pesquisa Genial/Quaest realizou 900 entrevistas em domicílios do Pará entre os dias 21 e 25 de abril. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código PA-09305/2026.

Senado

Para o Senado, os nomes mais lembrados são o do ex-governador Helder Barbalho, do MDB, e de Delegado Éder Mauro, do PL. O ex-governador têm 24% de menções na combinação dos votos, seguido por Éder Mauro, com 13%.