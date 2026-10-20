No ES Pazolini tem 52% dos votos válidos e Ferraço, 48%, em empate técnico, aponta pesquisa

O candidato do Republicanos ao governo do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini, aparece com 52% dos votos válidos, ante 48% do atual governador Ricardo Ferraço (MDB), segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. Os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Pazolini registra 46% das intenções de voto, contra 43% de Ferraço. A diferença de três pontos porcentuais configura empate técnico, considerada a margem de erro do levantamento. Outros 8% declararam intenção de votar em branco ou nulo, enquanto 3% não souberam ou não responderam.

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Na espontânea, quando os eleitores não recebem uma lista de candidatos, Pazolini aparece com 45%, ante 42% de Ferraço. Outros 8% declararam voto branco ou nulo, e 5% não souberam ou não responderam.

O levantamento também aponta que 89% dos entrevistados afirmaram já ter o voto definido, enquanto 11% disseram que ainda podem mudar de escolha. Entre os eleitores de Pazolini, 80% afirmaram que não mudariam de candidato de jeito nenhum, ante 77% dos apoiadores de Ferraço. Outros 6% dos eleitores do Republicanos admitiram a possibilidade de votar no adversário, enquanto 7% dos apoiadores do emedebista disseram que poderiam migrar para Pazolini.

Na avaliação de rejeição, Pazolini apresenta índice ligeiramente superior ao de Ferraço. O candidato do Republicanos é rejeitado por 25% dos entrevistados, enquanto o emedebista registra 22%. Outros 16% afirmaram rejeitar ambos os candidatos, e 37% disseram não rejeitar nenhum dos dois.

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A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores do Espírito Santo entre os dias 15 e 19 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-06599/2026.