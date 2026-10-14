No DF Celina tem 53% e Grass, 36% no segundo turno, aponta RealTime Big Data

A candidata ao governo do Distrito Federal Celina Leão (PP) aparece com 53% das intenções de voto no segundo turno, contra 36% de Leandro Grass (PT), segundo pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta quarta-feira, 14. A diferença é de 17 pontos porcentuais. No levantamento estimulado, 8% dos entrevistados declararam voto branco ou nulo e 3% não souberam ou não responderam.

Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Celina registra 60%, enquanto Grass aparece com 40%. Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, a candidata do PP tem 49%, ante 34% do petista. Outros 12% declararam voto branco ou nulo e 5% não souberam ou não responderam.

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O levantamento mostra que Celina aparece numericamente à frente em todas as faixas etárias analisadas, mas a diferença é menor entre os eleitores de 16 a 34 anos, grupo em que registra 46%, contra 40% de Grass. Entre os entrevistados com 60 anos ou mais, a candidata do PP tem 59%, ante 29% do petista.

Nos recortes por gênero, Celina registra 54% das intenções de voto entre os homens, contra 33% de Grass. Entre as mulheres, os porcentuais são de 52% e 39%, respectivamente.

A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos. Celina é rejeitada por 23% dos entrevistados, enquanto Grass registra 22%. Outros 22% afirmaram rejeitar ambos, e 33% disseram não rejeitar nenhum dos dois.

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O levantamento aponta ainda que 91% dos eleitores afirmam já ter definido seu voto, enquanto 9% dizem que não. Entre os que declaram preferência por Celina, 88% afirmam que não mudariam de candidato de jeito nenhum. No eleitorado de Grass, esse porcentual é de 87%.

A RealTime Big Data ouviu 1.600 eleitores do Distrito Federal entre os dias 9 e 13 de outubro. A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob o número DF-01170/2026.