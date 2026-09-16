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No Ceará, Flávio Bolsonaro diz querer ser reconhecido como o 'novo Visconde de Mauá'

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quarta-feira, 16, que quer ser reconhecido como o "novo Visconde de Mauá", caso seja eleito. Durante agenda em Juazeiro do Norte (CE), ele disse que pretende destravar projetos de infraestrutura, com prioridade para ferrovias, e citou a conclusão da Transnordestina.

"Quero ser reconhecido como o novo Visconde de Mauá, porque eu quero destravar todos esses projetos e conclusões de projetos, em especial de ferrovias", declarou o senador a jornalistas durante visita a Juazeiro.

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Visconde de Mauá (1813-1889) foi um empresário, banqueiro e industrial brasileiro do século XIX. É lembrado como um promotor da industrialização e da modernização da infraestrutura do Brasil no Império.

Segundo Flávio, a expansão da malha ferroviária deve reduzir custos e desperdícios no transporte da produção e contribuir para a segurança alimentar.

Na agenda pelo Nordeste, o candidato prometeu ampliar os ramais da transposição do Rio São Francisco para levar água às residências. "A gente tem que dar continuidade, construir mais ramais para que, de fato, a água chegue na torneira do povo nordestino", disse.

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Flávio Bolsonaro afirmou que, em um eventual governo, pretende concluir projetos de irrigação no Nordeste. Para ele, a ampliação da oferta de água e da irrigação permitiria aumentar a produção agrícola na região.

Em mais um aceno ao Nordeste, o candidato disse que pretende ser "o carioca mais nordestino que todos no Brasil já viram" e afirmou que fará pela região "muito melhor" do que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Também declarou que pretende investir em portos mais modernos e em infraestrutura como parte de uma estratégia de redução de despesas e aumento de arrecadação.

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Na terça, 15, Flávio Bolsonaro visitou Fortaleza. Nesta quarta, foi a Juazeiro do Norte (CE) e irá à Recife (PE) mais tarde. Na quinta, 17, ele cumprirá agenda na Bahia.

Flávio tem dito que quer reverter a vantagem histórica registrada pelo PT no Nordeste.

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