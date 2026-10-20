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No Ceará, Cid reúne 13 prefeitos por Lula e critica direita bolsonarista

Escrito por Rayllanna Cardoso, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador reeleito Cid Gomes (PSB-CE) reuniu prefeitos de 13 municípios da Região Metropolitana de Fortaleza para reforçar a campanha pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No encontro, realizado na segunda-feira, 19, na capital cearense, o parlamentar defendeu a continuidade de programas sociais e criticou a direita bolsonarista, campo do adversário do petista no segundo turno, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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Segundo Cid, uma vitória da "direita bolsonarista" seria o pior cenário para o País e questionou a preparação desse grupo para governar. "Esse campo da direita radical bolsonarista, que não tem nenhum espírito público", criticou.

Para Cid, a proposta dos encontros é identificar as estratégias que estão funcionando nos municípios e compartilhar experiências para ampliar a votação de Lula. O parlamentar também associou a reeleição do presidente à manutenção de políticas como Bolsa Família, Farmácia Popular, Prouni e Minha Casa, Minha Vida.

Entre os participantes estavam os prefeitos de Fortaleza, Evandro Leitão (PT); de Caucaia, Naumi Amorim (PSD); e de Maracanaú, Roberto Pessoa (PSD). Também estiveram representados os municípios de Cascavel, Paraipaba, Maranguape, Chorozinho, Pindoretama, Paracuru, Guaiúba, Pacatuba, Horizonte e São Luís do Curu.

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"Mais um encontro para fortalecer essa reta final de campanha pela reeleição de Lula", disse Cid.

Na semana anterior, o senador já havia realizado uma reunião com prefeitos de cidades-polo do interior, entre elas Sobral, Itapipoca, Crateús, Tianguá e Aracati.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/CEARÁ/PREFEITOS/APOIO/CID GOMES
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