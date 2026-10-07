Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

No CE, Ciro diz que foi 'roubado' e anuncia contestação judicial da eleição que reelegeu Elmano

Escrito por Rayllanna Cardoso, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), derrotado na disputa pelo governo do Ceará, afirmou que se sente "roubado" e anunciou que pretende contestar judicialmente a eleição que reelegeu Elmano de Freitas (PT).

A manifestação, publicada no X nesta terça-feira, 6, provocou reação do coordenador da campanha do governador, Chagas Vieira (PDT), que acusou o tucano de insultar a democracia e desrespeitar os eleitores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em documento intitulado "Manifesto ao povo cearense", Ciro disse que não cumprimentou Elmano e atribuiu a derrota à estrutura política dos adversários e a decisões judiciais.

"Meu sentimento, pela primeira vez na vida, é de que fomos roubados", escreveu. O ex-ministro afirmou ter concordado, após consulta à equipe jurídica da campanha, com a apresentação de uma reclamação à Justiça.

Ciro concentrou suas críticas no ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a reposição de propaganda da campanha de Elmano nos dias anteriores à votação. Elmano venceu no primeiro turno com 53,19% dos votos válidos, contra 46,22% de Ciro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em resposta, Chagas classificou a postura do adversário como antidemocrática e afirmou que a medida judicial apenas compensou tempo de propaganda retirado da candidatura governista, sem conceder tempo extra. O coordenador também sustentou que Ciro tenta se apresentar como vítima da Justiça apesar de ter perdido uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por unanimidade.

"Quando questiona o resultado eleitoral, Ciro insulta a democracia e desrespeita o povo", declarou Chagas, ex-secretário da Casa Civil do Ceará e primeiro suplente da senadora eleita Luizianne Lins (Rede).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/CE/CIRO GOMES/CONTESTAÇÃO JUDICIAL
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV