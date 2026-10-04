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No CE, Ciro aposta na força do interior e demonstra confiança em vitória no 1º turno

Escrito por Rayllanna Cardoso, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ex-governador do Ceará e candidato ao governo do Estado Ciro Gomes (PSDB) demonstrou neste domingo, 4, confiança em uma vitória no primeiro turno e apostou na mobilização do interior para retornar ao Executivo estadual.

Em coletiva à imprensa, em Fortaleza, o tucano destacou a receptividade na reta final da campanha e projetou obter 70% dos votos em Sobral, seu berço político.

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"Estou cheio de esperança, muita mesmo. A gente sabe mais ou menos como pulsa o coração do povo do Ceará", afirmou. Ciro votou na sede da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), no bairro Praia de Iracema.

O tucano afirmou estar recuperado e disposto a voltar ao governo. "Se eu tiver a honra de ser eleito, eu vou fazer o maior governo que o cearense já assistiu em todos os tempos", declarou.

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