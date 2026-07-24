No AP, Lula lidera 1º turno, mas empata tecnicamente com Flávio no 2º, aponta RealTime/Big Data

Pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta sexta-feira, 24, sobre a corrida presidencial no Estado do Amapá mostra a liderança do presidente e pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, com 36%, seguido do senador e pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, com 31%, nas projeções de primeiro turno. Ronaldo Caiado (PSD) tem 8%, Renan Santos (Missão) 7% e Romeu Zema (Novo) 1%.

Já nas projeções de segundo turno, o senador Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente, com 44% das intenções de voto, e Lula com 42%. Levando em conta a margem de erro da mostra, os dois estão empatados tecnicamente. No quesito rejeição, Lula e Flávio estão empatados em 48% cada.

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No Estado do Amapá, o trabalho do presidente Lula é aprovado por 50% e desaprovado por 48%.

A pesquisa está registrada sob protocolo BR-05542/2026, foi feita entre os dias 19 a 23 de julho com 1,6 mil eleitores do Amapá, tem margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.