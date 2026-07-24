Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

No AP, Lula lidera 1º turno, mas empata tecnicamente com Flávio no 2º, aponta RealTime/Big Data

Escrito por Redação AE (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 08:01:00 Editado em 24.07.2026, 08:13:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta sexta-feira, 24, sobre a corrida presidencial no Estado do Amapá mostra a liderança do presidente e pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, com 36%, seguido do senador e pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, com 31%, nas projeções de primeiro turno. Ronaldo Caiado (PSD) tem 8%, Renan Santos (Missão) 7% e Romeu Zema (Novo) 1%.

Já nas projeções de segundo turno, o senador Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente, com 44% das intenções de voto, e Lula com 42%. Levando em conta a margem de erro da mostra, os dois estão empatados tecnicamente. No quesito rejeição, Lula e Flávio estão empatados em 48% cada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No Estado do Amapá, o trabalho do presidente Lula é aprovado por 50% e desaprovado por 48%.

A pesquisa está registrada sob protocolo BR-05542/2026, foi feita entre os dias 19 a 23 de julho com 1,6 mil eleitores do Amapá, tem margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ap eleições 2026 PESQUISA presidência REALTIME/BIG DATA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV