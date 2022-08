No 2° turno, Lula tem 51% dos votos e Bolsonaro, 38%, diz pesquisa Genial-Quaest

Matheus de Souza e Bruno Luiz (via Agência Estado)

Pesquisa Genial-Quaest divulgada nesta quarta-feira (17) mostra que em um possível segundo turno entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), o petista venceria com 51% dos votos, enquanto o atual chefe do Executivo teria 38%.

De acordo com o levantamento, hoje, 65% dos eleitores dizem que seu voto é definitivo, contra 33% que admitem a possibilidade de mudança.

Avaliação do governo

A avaliação do governo Jair Bolsonaro é negativa para 41% do eleitorado, aponta a pesquisa Genial-Quaest agora divulgada. Para 29%, a gestão ocorre de maneira positiva. Outros 27% veem a administração como regular. Não sabem ou não responderam 3%.

O levantamento ainda questionou os entrevistados sobre a expectativa em relação ao governo. Para 43%, está pior do que se esperava. Outros 31% acham que não está pior nem melhor, enquanto 23% acreditam que está melhor do que se esperava. Não sabem ou não responderam 2%.

A pesquisa aponta também que 51% avaliam que o presidente não está fazendo o que pode para resolver os problemas do País. Por outro lado, 45% acham que Bolsonaro tem feito o que pode. Não sabem ou não responderam 4%.

A pesquisa Genial-Quaest, registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 01167/2022, ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 11 e 14 de agosto, em entrevistas nas casas dos eleitores em 27 estados. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%. Desde julho de 2021, a Genial-Quaest realiza pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais. É a mais longa série de sondagens feita presencialmente no País.