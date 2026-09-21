Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

No 2º turno, Lula tem 46% e Flávio 45%, empatados tecnicamente, diz BTG/Nexus

Escrito por Rayllanna Cardoso, especial para a AE, e Elizabeth Lopes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) permanecem tecnicamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 21. O petista tem 46% das intenções de voto, e Flávio, 45%.

Brancos, nulos ou eleitores que não escolheram nenhum dos dois somam 7%, enquanto 1% não soube ou não respondeu. Na rodada anterior, de 14 de setembro, Lula tinha 47%, e Flávio, 46%, também em empate técnico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Lula também aparece tecnicamente empatado com o escritor Augusto Cury (Avante). O presidente registra 44%, e Cury, 43%. Outros 11% votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois, e 2% não souberam responder.

Na pesquisa anterior, Lula tinha 45%, e Cury, 42%. Em uma semana, portanto, a vantagem numérica do petista sobre o escritor passou de três para um ponto porcentual.

A Nexus entrevistou 2.006 eleitores com 16 anos ou mais, por telefone, entre os dias 18 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00485/2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/BTG/NEXUS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV