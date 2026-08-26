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No 2º turno, Lula lidera com 46% ante 41% de Flávio Bolsonaro, aponta pesquisa Indexa/Broadcast

Escrito por Geovani Bucci e Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a pesquisa estimulada para o segundo turno da eleição deste ano com 46% das intenções de voto, contra 41% do candidato Flávio Bolsonaro (PL), mostra o levantamento do Instituto Indexa Pesquisas, encomendado pela Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, e divulgado nesta quarta-feira, 26.

De acordo com a sondagem, 6% declararam que não iriam votar, 5% responderam voto nulo ou branco, e 2% estão indecisos ou não sabem.

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Esse é o primeiro levantamento fruto da parceria firmada entre a Broadcast e a Indexa Pesquisas para a divulgação de sondagens eleitorais qualitativas e quantitativas exclusivas sobre a corrida à Presidência da República.

Contra Romeu Zema (Novo), Lula também lidera o cenário por 45% a 34%, com 8% que dizem que não iriam votar, 9% de nulos e brancos e 4% de indecisos ou não sabem. Em julho, Lula estava com 46%, e Zema, 32%.

Lula também aparece na dianteira no cenário contra Ronaldo Caiado (PSD), por 44% a 38%, com 7% que não iriam votar, 8% de nulos e brancos e 3% de indecisos ou que não sabem. Em julho, estava 45% a 37%.

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Num segundo turno com Renan Santos (Missão), Lula repetiria a vitória por 46% a 34%, com 6% que não iriam votar, 10% de nulos e brancos e 4% de indecisos ou que não sabem Em julho, Lula marcava 47%, enquanto Santos marcava 27%.

A pesquisa Indexa/Broadcast foi realizada entre 20 e 23 de agosto, na modalidade quantitativa e amostral. Foram 2.000 entrevistas individuais, por telefone e questionário estruturado. O índice de confiança é de 95%, com margem de erro de 2,2 pp. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-06366/2026.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA INDEXA/BROADCAST
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