No 1º turno sem Garotinho no RJ, Paes tem 51% dos votos válidos e Ruas tem 43%, aponta Quaest

Pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3, véspera do primeiro turno das eleições, mostra o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) na liderança da disputa pelo governo do Estado, com 51% dos votos válidos. O deputado estadual Douglas Ruas (PL) aparece em segundo lugar, com 43%. Se esse resultado se confirmar, Paes pode vencer a disputa ainda no primeiro turno. A simulação desconsidera os votos de Anthony Garotinho (Republicanos).

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revogou na sexta-feira, 2, a liminar que permitia a Garotinho manter sua candidatura ao governo do Rio. Com a decisão, os votos dados ao ex-governador neste domingo serão registrados como anulados sub judice enquanto prevalecer o indeferimento de sua candidatura e não serão contabilizados como votos válidos.

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Sendo assim, a diferença entre Paes e Ruas é de 9 pontos porcentuais. Na rodada anterior da Quaest, divulgada em 29 de setembro, Paes tinha 35% das intenções de voto no cenário sem Garotinho, contra 26% de Ruas.

Nos votos válidos, são desconsiderados os votos em branco e nulos e os eleitores que não indicam um candidato. É esse o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para calcular o resultado da eleição.

Veja como está o cenário completo de votos válidos:

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- Eduardo Paes (PSD): 51%

- Douglas Ruas (PL): 43%

- William Siri (PSOL): 3%

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- André Marinho (Novo): 1%

- Coronel Busnello (Missão): 1%

- Juliete (UP): 1%

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- Cyro Garcia (PSTU): 0%

A Quaest ouviu 3.204 eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-03032/2026.