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No 1º turno no CE, Ciro (PSDB) e Elmano (PT) têm empate técnico na liderança, aponta pesquisa

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em 17.06.2026, 15:45:00 Editado em 17.06.2026, 17:08:19
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Pesquisa Altas/Focus divulgada nesta quarta-feira, 17, mostra empate técnico entre os líderes na disputa pelo governo do Ceará. No levantamento, o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) aparece numericamente à frente do atual governador Elmano de Freitas (PT), com 45,8% contra 44,8%.

O senador Eduardo Girão (Novo) registra 4,8%, à frente de Delegado Huggo Leonardo (Missão), que tem 2,7%, e de Giovanni Sampaio (PRD), com 1,3%. O professor Jarir Pereira (Psol) alcança 0,1%. Brancos e nulos somam 0,4%, enquanto eleitores que não sabem são 0,2%.

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Ciro (PSDB) venceria Elmano (PT) em um eventual 2º turno

O ex-governador Ciro Gomes (PSDB) venceria o atual governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), em um eventual 2º turno pelo comando do Estado. É o que aponta pesquisa Atlas/Focus divulgada nesta quarta.

Segundo o levantamento, o tucano registra 53,2% ante a 44,9% do petista na disputa pelo Palácio da Abolição. Brancos e nulos somam 1,8%. Eleitores que não sabem são 0,1%.

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O instituto também perguntou aos eleitores se o atual governador merece ou não um segundo mandato. Para 52%, Elmano não merece ser reeleito, enquanto 45,3% dizem que merece e 2,7% afirmam não saber.

A Atlas entrevistou 1.223 eleitores com 16 anos ou mais, por recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), de 9 a 14 de junho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada pelos números CE-03465/2026 e BR-01326/2026.

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ELEIÇÕES 2026/CE/GOVERNO/PESQUISA/ATLAS/FOCUS
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