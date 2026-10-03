No 1º turno, Lula tem 46% dos válidos, aponta Quaest; Flávio Bolsonaro soma 45%

Pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3, véspera do primeiro turno, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 46% dos votos válidos na disputa pela Presidência, ante 45% de Flávio Bolsonaro (PL). Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 2 pontos porcentuais. Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) aparecem com 3% cada.

Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Romeu Zema (Novo), Samara Martins (UP), Rui Costa Pimenta (PCO) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) registraram 0% dos votos válidos.

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Nos votos totais, Lula tem 40%, ante 38% de Flávio. Caiado, Renan e Cury aparecem com 3% cada. Zema e os demais candidatos registraram 0%. Os eleitores indecisos somam 3%, enquanto 10% declararam voto branco, nulo ou disseram que não irão votar.

O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo e ouviu 3.702 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-02197/2026.