No 1º turno, Lula tem 44,1% e Flávio tem 41,7%, mostra pesquisa Atlas/Bloomberg

Escrito por Gabriel Máximo e Maria Magnabosco, especial para a AE (via Agência Estado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue liderando as intenções de voto no 1º turno para a Presidência da República, mas o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reduziu a vantagem do petista. É o que aponta pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 17.

Segundo o levantamento, em votos totais, Lula registra 44,1%, à frente Flávio, com 41,7%. Na pesquisa anterior, divulgada em 10 de setembro, o petista tinha 43%, ante 37,4% do parlamentar.

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Na sequência aparecem Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante) com 5,1% e 3,5%, respectivamente.

Ronaldo Caiado (PSD) tem 1,7% e Romeu Zema (Novo), 1,1%. Samara Martins (UP) pontua 0,7%. Brancos e nulos somam 1,6%, enquanto eleitores que não sabem são 0,5%.

Votos válidos

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A pesquisa também aponta os percentuais dos candidatos considerando apenas os votos válidos. Neste cenário, Lula atinge 45%, à frente de Flávio com 42,6%. Renan Santos (Missão) tem 5,2%, seguido por Augusto Cury (Avante), com 3,5%. Ronaldo Caiado (PSD) tem 1,7% e Romeu Zema (Novo), 1,1%. Samara Martins (UP) pontua 0,7%.

A AtlasIntel ouviu 5.018 entrevistados, com 16 anos ou mais, pela internet, de 11 a 16 de setembro. A margem de erro é de 1 ponto porcentual, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06221/2026.