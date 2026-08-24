No 1º turno, Lula tem 41% e Flávio Bolsonaro 37%, em empate técnico, aponta BTG/Nexus

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o primeiro turno da disputa presidencial com 41% das intenções de voto contra 37% do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 24. Os dois estão empatados tecnicamente.

A intenção de voto no petista na disputa no primeiro turno se manteve a mesma da pesquisa divulgada em 17 de agosto. Já Flávio Bolsonaro oscilou um ponto para cima em comparação com a mostra anterior.

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Veja um cronograma das variações de vantagem do atual mandatário sobre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro no último mês:

- 29 de junho: Lula tinha 8 pontos porcentuais de vantagem em relação a Flávio

- 13 de julho: vantagem do petista era de 6 p.p;

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- 27 de julho: subiu para 9 pontos porcentuais;

- 3 de agosto: vantagem caiu para 4 pontos porcentuais;

- 10 de agosto: voltou a subir para 5 pontos porcentuais;

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- 17 de agosto: se manteve em 5 pontos porcentuais;

- 24 de agosto: caiu para 4 pontos porcentuais.

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) aparece em terceiro lugar, com 5%, empatado tecnicamente com o ativista Renan Santos (Missão), que pontuou 3%, e com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), também com 3%. Outros somam 3%, e brancos, nulos ou nenhum candidato são 5%. Eleitores que não sabem são 3%.

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A intenção de voto em Lula é maior entre o público feminino (48% declaram que votarão no petista), jovens de 16 a 24 anos (49%) e quem estudou até o ensino fundamental (49%).

Já Flávio pontua melhor entre homens (43%), pessoas de 25 a 40 anos e quem estuou até o ensino médio.

No caso de Renan Santos, a intenção de voto dispara no perfil de 16 a 24 anos (10% dos entrevistados declaram voto nele). Nessa faixa etária, 23% dizem votar em Flávio.

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Ronaldo Caiado pontua melhor no perfil de 41 a 59 anos (7%) e eleitores do Norte e Centro-Oeste (14%).

Enquanto 80% dos eleitores afirmam que a decisão em relação ao voto no primeiro turno já está tomada e não vai mudar, 19% declaram não ter certeza. A taxa de certeza é maior entre quem vota em Lula (88%) e em Flávio (86%).

No primeiro turno, dos beneficiários Bolsa Família, 61% votam em Lula e 27% em Flávio, na mostra da semana passada, eram 66% em Lula e 20% em Flávio. Dentre os não beneficiários do Bolsa Família no primeiro turno, 39% votam em Lula e 38% em Flávio Bolsonaro, mesmo porcentual da pesquisa de 17/08.

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A Nexus ouviu 2.003 entrevistados, com 16 anos ou mais, por telefone, de 21 a 23 de agosto. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-09028/2026.