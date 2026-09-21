No 1º turno, Lula tem 40%, Flávio, 37%, e Augusto Cury, 6%, aponta pesquisa BTG/Nexus

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 40% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece com 37%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 21. Os dois estão tecnicamente empatados.

Na rodada anterior, de 14 de setembro, Lula tinha 42%, e Flávio, 37%. O petista oscilou dois pontos porcentuais para baixo, enquanto o senador permaneceu estável. A distância numérica entre os dois passou de cinco para três pontos porcentuais.

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O escritor Augusto Cury (Avante) ocupa a terceira posição, com 6%, mesmo porcentual da pesquisa anterior. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) também permaneceu estável, com 5%.

O ativista Renan Santos (Missão) passou de 2% para 3%, enquanto o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) manteve 1%. Os demais candidatos somam 1%. Brancos, nulos ou eleitores que não escolheram nenhum candidato representam 4%, e 2% não souberam ou não responderam.

Certeza do voto

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Entre os entrevistados que escolheram algum candidato no primeiro turno, 84% afirmam que a decisão está tomada e não mudará, ante 83% na rodada anterior. Outros 15% admitem que ainda podem alterar o voto, ante 17% anteriormente. A parcela que não soube responder soma 1%.

Os eleitores de Flávio apresentam a maior taxa de certeza, de 92%, seguidos pelos de Lula, com 90%. Entre os apoiadores de Renan, 67% consideram a decisão definitiva. A taxa é de 55% entre os eleitores de Samara Martins, de 52% entre os de Caiado e Zema e de 48% no eleitorado de Cury.

A Nexus entrevistou 2.006 eleitores com 16 anos ou mais, por telefone, entre os dias 18 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00485/2026.