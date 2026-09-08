No 1º turno Lula tem 39%, Flávio tem 35% e Augusto Cury, 9%, aponta pesquisa BTG/Nexus

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua liderando as intenções de voto para o primeiro turno com 39%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira, 8. É o mesmo porcentual registrado na semana passada, na pesquisa do dia 31 de agosto.

Em seguida aparece o senador Flávio Bolsonaro (PL), que oscilou positivamente de 33% das intenções de voto na semana passada para 35% no levantamento desta terça. A vantagem do petista sobre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está em 4 pontos porcentuais.

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Veja um cronograma das variações de vantagem do atual mandatário sobre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro:

- 29 de junho: Lula tinha 8 pontos porcentuais de vantagem em relação a Flávio;

- 13 de julho: vantagem do petista era de 6 p.p;

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- 27 de julho: subiu para 9 pontos porcentuais;

- 03 de agosto: vantagem caiu para 4 pontos;

- 10 de agosto: voltou a subir para 5 pontos;

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- 17 de agosto: se manteve em 5 pontos;

- 24 de agosto: caiu para 4 pontos;

- 31 de agosto: subiu para 6 pontos;

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- 08 de setembro: caiu para 4 pontos.

O escritor Augusto Cury (Avante) aparece em terceiro lugar, com 9% das intenções de voto. Na semana passada, eram 11%, uma oscilação negativa de 2 p.p..

Em seguida vem o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, empatado com o ativista Renan Santos (Missão), que também pontuou 4%. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) registrou 1%. Brancos e nulos somam 3% e não sabem ou não responderam 2%.

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Evangélicos e católicos

Flávio lidera entre os evangélicos, com 45%, enquanto Lula supera o adversário entre os católicos, com 43%. O petista também tem desempenho melhor entre as mulheres, com 43% contra 31% de Flávio, e entre os eleitores que recebem até um salário mínimo, com 46%. Já Flávio pontua mais entre os homens, com 39% contra 35% de Lula, e entre quem ganha mais de cinco salários mínimos, com 39% a 33%.

Potencial de alteração de voto

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A pesquisa ainda mostra que 81% dos eleitores dizem ter certeza do seu voto no primeiro turno, enquanto 17% podem mudar. As maiores taxas de certeza são do eleitorado de Lula (91%) e Flávio (84%). Zema está em último, com apenas 42% de certeza e 57% dos seus eleitores que dizem que podem mudar o voto.

Entre os 17% que declaram a possibilidade de alterar o voto no primeiro turno, 20% tem Cury como segunda opção. Em seguida estão Flávio (17%), Caiado (12%) e Lula (10%).

A Nexus ouviu 2.002 eleitores de 16 anos ou mais, por telefone, de 4 a 7 de agosto. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06790/2026.