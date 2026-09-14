No 1º turno, Lula tem 36% dos votos totais, aponta Quaest; Flávio tem 31% e Cury, 7%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 36% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 31%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 14. O petista manteve o porcentual da semana passada, e Flávio oscilou dois pontos porcentuais para cima, dentro da margem de erro. A distância entre os dois passou de sete para cinco pontos.

O psiquiatra Augusto Cury (Avante) oscilou de 8% para 7% e permanece na terceira posição. Ele acumula duas quedas numéricas consecutivas desde que atingiu 10% no início de setembro.

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O influenciador Renan Santos (Missão) e o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado passaram de 3% para 4% cada. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) oscilou de 2% para 1%. Todas essas variações em relação ao levantamento anterior estão dentro da margem de erro.

Na simulação de segundo turno, Flávio aparece com 42%, ante 40% de Lula, mantendo o empate técnico. Na semana passada, ambos tinham 41%.

Contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, a pesquisa ouviu presencialmente 2.004 eleitores entre 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03607/2026.