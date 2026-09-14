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No 1º turno, Lula sobe de 51% para 64% entre beneficiários do Bolsa Família, mostra BTG/Nexus

Escrito por Rayllanna Cardoso (especial para a AE) e Elizabeth Lopes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As intenções de voto no presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entre os beneficiários do Bolsa Família passaram de 51% para 64% no primeiro turno, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 14.

Já o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) passou de 26% para 20%.

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O escritor Augusto Cury (Avante) tem agora 6%, ante 10% na rodada anterior, enquanto o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) registra 5%.

Entre os eleitores que não recebem o Bolsa Família nem vivem em domicílios atendidos pelo programa, Lula e Flávio aparecem empatados numericamente, com 39% das intenções de voto cada.

Na pesquisa anterior, o petista tinha 37%, e o senador, 36%. Cury registra 6%; Caiado, 4%; o ativista Renan Santos (Missão), 3%; e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), 1%.

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Num eventual segundo turno entre Lula e Flávio, o petista também ampliou a vantagem entre os beneficiários do Bolsa Família: passou de 56% para 73%, enquanto o senador recuou de 37% para 23%. Na mesma simulação, 89% dos eleitores afirmam que a decisão de voto está tomada e não mudará, enquanto 11% admitem que ainda podem alterar a escolha.

Religião

Flávio lidera entre os eleitores evangélicos, com 52%, ante 45% na rodada anterior. Lula registra 27% nesse segmento. Cury tem 5%; Caiado, 4%; e Renan, 2%.

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Entre os católicos, Lula aparece à frente, com 48% das intenções de voto, ante 43% na pesquisa anterior. Flávio tem 33%, seguido por Cury, com 7%, e Caiado, com 5%. Renan e Zema registram 1% cada.

A Nexus entrevistou 2.003 eleitores com 16 anos ou mais, por telefone, entre os dias 11 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04076/2026.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/BTG/NEXUS/1º TURNO/RECORTES
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