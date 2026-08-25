No 1º turno em Pernambuco, Raquel Lyra tem 44% e João Campos, 36%, aponta Quaest

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), lidera a disputa pela reeleição com 44% das intenções de voto, oito pontos à frente do ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), que registra 36%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 25. A diferença coloca os dois fora do intervalo de empate técnico, considerando a margem de erro de três pontos porcentuais.

Ivan Moraes (PSOL) aparece com 1%. Renan Hallais (Missão), Professora Camila (UP), Victor Assis (PCO), Guilherme Fonseca (PSTU) e Professor Jeremias do Banco (Democrata) não pontuaram. Os indecisos representam 12%, enquanto brancos, nulos e eleitores que dizem que não pretendem votar somam 7%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na rodada anterior, divulgada em 28 de julho, Raquel tinha 43%, e João, 37%. Na ocasião, a distância de seis pontos porcentuais colocava os dois no limite do empate técnico. As oscilações registradas desde então ocorreram dentro da margem de erro.

2º turno

Em uma eventual disputa de segundo turno, Raquel amplia a vantagem e chega a 47%, contra 37% de João. Os indecisos somam 9%, e 7% afirmam que votariam em branco, anulariam ou não escolheriam nenhum dos dois. Em julho, a governadora marcava 45%, e o candidato do PSB, 39%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O levantamento mostra ainda que 72% dos eleitores consideram definitiva a escolha para o governo, enquanto 27% admitem que ainda podem mudar de voto. A administração de Raquel é aprovada por 68% e desaprovada por 24%. Para 61%, a governadora merece ser reeleita; 33% discordam.

Senado

Na disputa pelas duas vagas de Pernambuco no Senado, Marília Arraes (PDT) aparece numericamente à frente, com 16% das intenções de voto. Humberto Costa (PT) tem 13%, Mendonça Filho (PL), 9%, Eduardo da Fonte (PP), 6%, e Túlio Gadêlha (PSD), 3%. Pastor Gilvan Costa (Democrata), Carlos SantAnna (Novo) e Paulo Rubem Santiago (Rede) registram 1% cada. Mariano Macedo (PSTU), Mailson Neto (PCO), Gorett Bitu (UP) e Samuel Timoteo (UP) não pontuaram. Indecisos somam 26%, e brancos, nulos ou eleitores que não pretendem votar representam 24%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os porcentuais combinam as respostas para as duas vagas e totalizam 100%. Considerada apenas a primeira escolha, Marília tem 21%, Humberto, 15%, Mendonça, 12%, Eduardo da Fonte, 5%, e Túlio, 3%. Na segunda, Marília e Humberto aparecem com 11% cada, Mendonça e Eduardo da Fonte têm 6% cada, e Túlio marca 3%. Nas duas escolhas, 22% estão indecisos e 20% pretendem votar em branco, anular ou não comparecer.

A Quaest ouviu presencialmente 1.302 eleitores de Pernambuco entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi contratado pela Globo e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número PE-07828/2026.