Ninguém falou comigo sobre assumir o Ministério do Planejamento, diz Esther Dweck

Escrito por Vinícius Novais (via Agência Estado)
Publicado em 05.02.2026, 07:36:00 Editado em 05.02.2026, 07:45:45
A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, negou ter sido procurada para assumir o Ministério do Planejamento e Orçamento caso a ministra Simone Tebet deixe o cargo para disputar as eleições. "O presidente não falou comigo sobre, mas acho importante as pastas ficarem separadas", disse Dweck, em entrevista à jornalista Míriam Leitão veiculada pela GloboNews na noite da quarta-feira, 4.

Dweck afirmou que o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promoveu a maior reestruturação em gestão de pessoas de um governo. A ministra destacou a criação do Concurso Nacional Unificado e o estabelecimento de cotas para minorias como realizações importantes.

"Nós alongamos carreiras, chegando a 36% delas com 20 níveis, e criamos cargos de entrada com salários menores", disse Dweck, sobre as reformas que atingiram o funcionalismo federal.

