Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Nikolas sobre Carlos: 'Uma pessoa que fala que tentei matar o pai dele não merece meu apoio'

Escrito por Maria Magnabosco, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nesta segunda-feira, 5, que não apoiou Carlos Bolsonaro (PL) na disputa pelo Senado em Santa Catarina porque o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o acusou de tentar "calar e assassinar" o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por um "projeto de poder".

"Uma pessoa que fala que tentei matar o pai dele e calar o pai dele não merece o meu apoio", declarou em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nikolas deixou Carlos de fora da "colinha" eleitoral que publicou nas redes sociais no sábado, 3, véspera do primeiro turno. Na lista de candidatos apoiados em Santa Catarina, indicou Carol De Toni (PL) para uma das duas vagas ao Senado e deixou a segunda opção em branco. Carlos e Carol acabaram eleitos no domingo, 4.

"Não coloquei e não colocaria. 'Ah, porque você é vingativo'. Não. Porque eu tenho princípios", disse o deputado mineiro ao explicar a decisão.

Nikolas afirmou que dois episódios pesaram para que não declarasse apoio ao correligionário. Além da acusação envolvendo Jair Bolsonaro, citou uma publicação feita por Carlos após o vazamento de um áudio no qual Nikolas conversava com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Segundo ele, a manifestação de Carlos sugeria que aliados estariam agindo contra o ex-presidente em razão de projetos eleitorais futuros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Você tem ideia do que é um dos dias mais difíceis para mim e para a minha família um cara falar que eu estava ao lado do sistema para poder acabar com o pai dele?", questionou Nikolas.

Carlos foi eleito senador por Santa Catarina com 25,35% dos votos. Carol De Toni (PL) foi a mais votada para o cargo no Estado, com 33,46%.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
carlos bolsonaro eleições 2026 MG Nikolas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV