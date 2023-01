Nikolas Ferreira diz que vê ordem do STF para bloquear perfis como 'censura'

Rayssa Motta (via Agência Estado)

Deputado mais votado nas eleições de 2022, eleito com 1,47 milhão de votos, o bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) disse ao Estadão que vê como "censura" a ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para bloquear suas redes sociais.

"É proibido falar no Brasil", afirmou ao blog. "Um parlamentar, com a votação expressiva que eu tive, não pode se comunicar através das redes."

A ordem do ministro foi dada em uma investigação sobre atos antidemocráticos e alcançou outras personalidades, como o influenciador digital Monark. O deputado eleito afirmou que não teve acesso ao processo e que não sabe exatamente quais foram os fundamentos usados por Moraes.

Apesar da ordem judicial, a conta de Nikolas Ferreira no Telegram continua ativa. A plataforma disse ao STF que considera a ordem judicial "desproporcional" e pediu a reconsideração da decisão, para excluir apenas publicações pontuais ao invés de suspender o perfil.

A resposta do aplicativo levou o ministro a aplicar uma multa de R$ 1,2 milhão. Moraes disse que o Telegram colaborou indiretamente com "manifestações criminosas".

À reportagem do Estadão, o deputado eleito classificou a multa como "deplorável". "É multa para quem toma uma decisão diferente da dele Alexandre de Moraes. Realmente é um estado de exceção que a gente está vivendo", acrescentou.