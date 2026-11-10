Nikolas Ferreira diz que acionará Justiça para derrubar licitação de iPhones para Senado

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nesta terça-feira, 10, que acionará a Justiça para investigar a legalidade da licitação de novos celulares da marca Apple para o Senado. Além de ajuizar uma ação popular para impedir a transação, o parlamentar também disse que vai fazer uma representação no Tribunal de Contas de União (TCU).

Como o Estadão mostrou nesta terça-feira, 10, o Senado Federal dará para os parlamentares e servidores da casa 95 iPhones 18 Pro, topo de linha da marca, além de outros 330 celulares das marcas Samsung e Motorola. A licitação prevê gastar R$ 6 milhões em serviços de telefonia móvel, com celulares, modems e chips emprestados por pelo menos 4 anos. Procurado, o Senado afirmou que os aparelhos podem ser utilizados para o exercício da atividade parlamentar.

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Deputado estadual Leo Siqueira acionou o Tribunal de Contas da União

Leonardo Siqueira (Novo), deputado estadual em São Paulo, já apresentou nesta terça-feira uma representação no TCU pela apuração de possíveis irregularidades na licitação dos celulares.

A representação questiona o aumento de 202% em relação ao contrato anterior, assim como a exigência dos aparelhos mais caros e sofisticados do mercado, e a substituição obrigatória dos equipamentos a cada dois anos. O deputado também afirma que a licitação representa um gasto mensal estimado de R$ 125.900.

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Para Siqueira, o salto no valor não tem "qualquer justificativa técnica ou operacional conhecida que respalde tamanho incremento de dispêndio."

O contrato anterior, assinado em dezembro de 2022 com uma empresa telefônica, tinha o valor de R$ 2 milhões e valia inicialmente por dois anos. Eram 93 iPhone 13 Pro, modelo topo de linha da Apple na época, e 290 Galaxy A22, A32 ou M52, da Samsung, ou Moto G50, da Motorola, versões de entrada e intermediárias que oferecem 5G.

"O objetivo da contratação de serviços de telefonia é o de apoiar as atividades do mandato parlamentar e a atividade legislativa. A opção por contratação de serviço e comodato, em vez da compra direta dos aparelhos, apresenta vantagens operacionais e econômicas para a administração pública, pois a obsolescência tecnológica e a substituição rápida em caso de defeito provocariam custos extras de manutenção e troca", afirmou o Senado, em nota.