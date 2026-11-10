Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Nikolas Ferreira diz que acionará Justiça para derrubar licitação de iPhones para Senado

Escrito por Giovanna Massaro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nesta terça-feira, 10, que acionará a Justiça para investigar a legalidade da licitação de novos celulares da marca Apple para o Senado. Além de ajuizar uma ação popular para impedir a transação, o parlamentar também disse que vai fazer uma representação no Tribunal de Contas de União (TCU).

Como o Estadão mostrou nesta terça-feira, 10, o Senado Federal dará para os parlamentares e servidores da casa 95 iPhones 18 Pro, topo de linha da marca, além de outros 330 celulares das marcas Samsung e Motorola. A licitação prevê gastar R$ 6 milhões em serviços de telefonia móvel, com celulares, modems e chips emprestados por pelo menos 4 anos. Procurado, o Senado afirmou que os aparelhos podem ser utilizados para o exercício da atividade parlamentar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Deputado estadual Leo Siqueira acionou o Tribunal de Contas da União

Leonardo Siqueira (Novo), deputado estadual em São Paulo, já apresentou nesta terça-feira uma representação no TCU pela apuração de possíveis irregularidades na licitação dos celulares.

A representação questiona o aumento de 202% em relação ao contrato anterior, assim como a exigência dos aparelhos mais caros e sofisticados do mercado, e a substituição obrigatória dos equipamentos a cada dois anos. O deputado também afirma que a licitação representa um gasto mensal estimado de R$ 125.900.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para Siqueira, o salto no valor não tem "qualquer justificativa técnica ou operacional conhecida que respalde tamanho incremento de dispêndio."

O contrato anterior, assinado em dezembro de 2022 com uma empresa telefônica, tinha o valor de R$ 2 milhões e valia inicialmente por dois anos. Eram 93 iPhone 13 Pro, modelo topo de linha da Apple na época, e 290 Galaxy A22, A32 ou M52, da Samsung, ou Moto G50, da Motorola, versões de entrada e intermediárias que oferecem 5G.

"O objetivo da contratação de serviços de telefonia é o de apoiar as atividades do mandato parlamentar e a atividade legislativa. A opção por contratação de serviço e comodato, em vez da compra direta dos aparelhos, apresenta vantagens operacionais e econômicas para a administração pública, pois a obsolescência tecnológica e a substituição rápida em caso de defeito provocariam custos extras de manutenção e troca", afirmou o Senado, em nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
SENADO/IPHONES/LICITAÇÃO/NIKOLAS FERREIRA/PEDIDO/DERRUBADA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV